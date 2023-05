Festa grande alla 25esima edizione del Trofeo Uomo Cavallo

A Vetralla vincono lo sport, l’amicizia e l’entusiasmo. Tra gli uomini vittoria del corridore Francesco Gargano. Prima tra le donne la runner Giulia Montagnin. Tra i partecipanti l’87enne Sergio Molinari



Vetralla: “Oggi hanno vinto lo sport, l’amicizia e l’entusiasmo”. Ad affermarlo il sindaco Sandrino Aquilani, in apertura del Trofeo Uomo Cavallo che si è svolto il 7 maggio a Vetralla. Sul velocissimo percorso di 10 chilometri dal convento di Sant’Angelo alla villa comunale, la vittoria tra gli uomini è andata a Francesco Gargano, dell’Asd Atletica La Sbarra, mentre tra le donne a Giulia Montagnin, dell’Asd Old Stars Ostia. In campo maschile, al secondo posto si è classificato Giorgio Menicocci, dell’Asd Old Stars Ostia e primo vetrallese a tagliare il traguardo, al terzo Enrico Polozzi, dell’Asd Runner Team; in quello femminile, medaglia d’argento a Eleonora Raggi, dell’Asd Ternana Marathon Club, e di bronzo a Veronica Correale, dell’Asd Calcaterra Sport Tra gli iscritti l’87enne Sergio Molinari. L’atleta dell’Asd Tusculum molto conosciuto nel mondo dei runner è stato accolto all’arrivo da un lungo e caloroso applauso, per la sua ennesima impresa sportiva.

“Come tutte le cose belle, questa gara è finita troppo in fretta – ha aggiunto il primo cittadino al termine della corsa -. Abbiamo avuto modo di ammirare la grande partecipazione di pubblico, capendo che la strada di percorrere è quella non solo di un evento sportivo ma anche di una festa per tutta la città”. Ad accogliere gli atleti alla partenza Rudy e Lampo, le renne del Regno di Babbo Natale, insieme alla musica del dj Mr Ferdy The Guru. Lo start puntuale alle 9,30. Tantissime le persone che hanno incitato gli atleti lungo il percorso. Alla villa comunale i corridori hanno ricevuto la medaglia speciale coniata e si sono intrattenuti nel grande villaggio allestito, tra punti ristoro, stand sportivi e tanto intrattenimento grazie anche a Babbo Natale e 100% Elfetto, che hanno fatto la felicità dei bambini.

“Il nostro è uno stile di vita grazie al quale ogni persona vive e fa vivere questa bella passione in modo trasversale e straordinario – dice Luca Bartoli, responsabile del brand Spirito Sportivo e organizzativo della gara -. Ringrazio e mi congratulo davvero di cuore con tutte le persone che hanno reso possibile la manifestazione”. “Senza prenderci troppo sul serio, ma con le idee molto chiare, abbiamo realizzato un sogno - dichiara Giorgio Onorato Aquilani della nuova immagine, identità e comunicazione dell’evento -. Siamo certi che questo sia solo l’inizio di un modo di fare le cose davvero unico e coinvolgente. A nome dell’organizzazione, ringrazio le istituzioni, le forze dell’ordine e i volontari che hanno permesso il perfetto svolgimento della corsa”.

Premi alla carriera sono andati agli atleti Rolando Di Marco, Salvatore Nicosia, Ferdinando Colloca. L’azienda Vittorio Bike ha offerto premio speciale in ricordo del runner Gino Macchioni. Fotografie e video della manifestazione saranno disponibili entro pochi giorni sul sito www.spiritosportivo.com. Il Trofeo Uomo Cavallo, inserito nel circuito Corri in Tuscia, ha avuto la sponsorizzazione di Regno di Babbo Natale, CG Copyground.it, Sanetti Gioielleria, Karhu, ristorante Dal Sor Francesco, Cancelleri carburanti, Visalia energia, Andrea Frattatolo Pitture, Frantoio Cesare Battisti, GM Costruzioni, Ortopedia Giuliani e Cecchini Agricoltura.