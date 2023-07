Festa finale per i Condor: oltre 60 bambini ai centri estivi Educamp Coni

L’Educamp Coni dei Condor ripartirà con le ultime due settimane a partire da lunedì 28 agosto



Grosseto: Una festa finale con tanto di spettacolo organizzato e condotto dai ragazzi che hanno partecipato durante i mesi di giugno e luglio ai centri estivi dei Condor Grosseto. In totale sono oltre 60 i bambini, le bambine e i ragazzi, dai 5 ai 14 anni, che durante i due mesi estivi hanno partecipato alle attività sportive e ludiche organizzate dai Condor ad Arcille per l’Educamp del Coni. Attività che non hanno toccato solo lo sport, ma anche aspetti sociali, culturali e creativi.

“Siamo felici di aver visto in questi due mesi di attività – spiega Maira Ottobri, presidente Condor Grosseto – una grandissima partecipazione e tanto divertimento da parte dei ragazzi che hanno partecipato. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni le prime settimane per le tantissime richieste e adesso siamo pronti a ripartire, dal 28 agosto, con le ultime due settimane di camp tra attività sportive, giochi e gite al mare. La cosa più bella in questi due mesi è stato vedere il grande attaccamento dei bambini agli educatori e a tutto lo staff: questo per noi è il regalo più bello. Il ringraziamento principale lo vogliamo fare al nostro staff, a Claudio, Francesca, Gloria, Nora, Giulia ed Erik, ma anche ai volontari che ci hanno aiutato e supportato in questo percorso, alla Pro loco di Campagnatico, al Comitato festeggiamenti di Arcille, al Comune di Campagnatico e alla Parrocchia Madonna di Lourdes. Grazie, infine, a tutti i soggetti che hanno collaborato con noi: i Veterani dei Vigili del fuoco di Grosseto, il 118, Elisabetta della scuola di Yoga Ninfea di Grosseto, Daniela Ferraro per la ginnastica, Tommaso Tistarelli per la boxe e, naturalmente, il nostro staff che si è dedicato alla breakdance, al cheerleading e alla flag football”.

Sette settimane in cui i partecipanti hanno fatto attività sportiva, giocando a calcio, flag football americano, basket, tiro con l’arco e fionda, pallavolo, ping pong, pugilato, cheerleadin e golf. Ma anche attività dedicate al gioco, come la caccia al tesoro, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, l’angolo dei travestimenti, il tappeto elastico, il biliardino, i giochi da tavolo, il mimalibro e attività didattiche e ludiche fatte in collaborazione con associazioni e soggetti del territorio, come la creazione di un orto con piante aromatiche, l’educazione stradale e sanitaria, lo yoga e altre attività ancora. E poi le gite al mare a Marina di Grosseto, con ombrelloni gratuiti a disposizione dei ragazzi. Non sono mancati neppure gli insegnamenti sociali, in particolare sulle disabilità, quando i ragazzi hanno provato a fare sport in maniera “diversa”, utilizzando ad esempio un solo braccio.

La festa finale ha coinvolto ragazzi, staff e genitori, che dopo aver assistito a piccole recite e a balli organizzati dai ragazzi, hanno partecipato alla partitella di calcio finale genitori contro figli. C’è stata poi la premiazione con le medaglie per tutti i bambini e un ricco buffet.

Ma i campi estivi dei Condor non sono finiti: ripartono, infatti, dal 28 agosto per due settimane, sempre con la formula dell’Educamp Coni. Per chi ne farà domanda ci sarà anche la possibilità di prenotare la navetta da Grosseto ad Arcille, andata e ritorno. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo condorgrosseto@gmail.com oppure chiamare tramite Whatsapp o inviare un messaggio Whatsapp al numero 379.1636735 (Maira).