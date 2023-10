Festa di San Cerbone a Massa Marittima, domenica 8 ottobre e martedì 10 ottobre

Torna la tradizionale festa autunnale di San Cerbone, a Massa Marittima, domenica 8 ottobre e martedì 10 ottobre.



Massa Marittima: La domenica, dalle ore 15, da piazza Cavour partirà il corteo storico con i figuranti che sfileranno indossando i bellissimi abiti medievali. Alle 15 e 30 in piazza Garibaldi, i piccoli balestrieri disputeranno una gara di tiro con la Balestra per vincere il Trofeo San Cerbone dei piccoli balestrieri. La domenica la manifestazione chiuderà in bellezza con l’esibizione dei giovani della Compagnia Sbandieratori e Musici. La festa riprenderà il martedì 10 ottobre, alle ore 15, con la sfilata del corteo storico in abiti medievali. Alle 15 e 30, in piazza Garibaldi, si terrà il tiro con la Balestra per assegnare il Trofeo San Cerbone. Alle 17, nella Cattedrale di San Cerbone, i Terzieri massetani rinnoveranno l’antica tradizione del dono del censo al Vescovo, e del cero alla tomba di San Cerbone, una suggestiva cerimonia ricca di simboli. Seguirà alle 17 e 30 l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani.

“I festeggiamenti in onore del Santo Patrono sono una delle ricorrenze più importanti dell’anno a Massa Marittima, – sottolinea il sindaco Marcello Giuntini – un evento che unisce sacralità e folclore e che offre l’occasione per vivere l’esperienza della Massa Marittima dal sapore medievale e per ammirare le abilità dei Balestrieri e della Compagnia degli Sbandieratori e Musici.”

“Una manifestazione ormai entrata nella tradizione –commenta Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri Massetani -a cui si aggiungono due gare di tiro con la balestra: quella dei piccoli balestrieri giunta alla sua quinta edizione e quella dei balestrieri che taglia invece il traguardo dei 30 anni. Parteciperanno quest'anno ben 42 balestrieri. Attesa anche per l'assegnazione del lupino d'argento. La cena sociale del 14 ottobre chiuderà la stagione 2023. Presso i Terzieri sono aperte le iscrizioni alla cena che è aperta a tutti”.