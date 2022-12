Sport Festa di Natale per l'Asd Invictasauro 20 dicembre 2022

20 dicembre 2022 160

160

Redazione Grosseto: La Asd Invictasauro, ha festeggiato con il vertice della propria società e con lo staff dirigenziale e tecnico l'inizio delle festività natalizie. La cena sociale, è servita per augurare buone feste e inoltre è stata molto importante per fortificare l'amicizia e la stima che esiste nel gruppo. Il presidente Paolo Brogelli, il vice Luciano Luzzetti e il Direttore Generale Giuliano Deagoni, hanno stimolato i presenti a continuare a lavorare con impegno e determinazione, sopraggiunto nell'interesse dei propri ragazzi che comunque, stanno avendo ottimi risultati.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Festa di Natale per l'Asd Invictasauro Festa di Natale per l'Asd Invictasauro 2022-12-20T09:30:00+01:00 102 it La Asd Invictasauro, ha festeggiato con il vertice della propria società e con lo staff dirigenziale e tecnico l'inizio delle festività natalizie. PT1M /media/images/festa-natale-invictasauro.jpg /media/images/thumbs/x600-festa-natale-invictasauro.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 20 Dec 2022 09:30:00 GMT