Festa di Halloween in maschera a Sorano

Venerdì 31 ottobre l’evento con raccolta fondi per l’associazione AMA.le

Sorano: Venerdì 31 ottobre, dalle ore 16.00 nella Sala della Sagra a Sorano, si terrà una speciale “Festa di Halloween” aperta a grandi e piccini, con musica dal vivo (la band “Cavalli a dondolo”), merenda per tutti e tanto divertimento in maschera. L’evento è organizzato nell’ambito della più ampia manifestazione della Festa delle Cantine, e vede protagonista una raccolta fondi in favore dell’Associazione AMA.le, rappresentata anche dalla famiglia del piccolo Riccardo, residente a Pitigliano.

Riccardo, un bimbo di quattro anni, è affetto dalla rara mutazione genetica del gene IQSEC2, una condizione che coinvolge anche diverse altre famiglie italiane e per la quale non sono ancora disponibili terapie specifiche.

L’associazione AMA.le, nata nel 2016 da alcune mamme del Torinese e oggi attiva anche in Toscana, sostiene le famiglie che affrontano questa diagnosi e promuove la ricerca scientifica.

«Invitiamo tutti a partecipare – spiegano dal Comune di Sorano – perché ogni gesto conta: una festa in maschera, un sorriso, un contributo possono sostenere la ricerca e dare speranza a chi vive la nostra stessa condizione».

Sarà quindi un pomeriggio di divertimento e solidarietà: travestimenti, musica, gioco, merenda, e un obiettivo importante: raccogliere fondi per AMA.le e per le famiglie colpite dalla mutazione IQSEC2.