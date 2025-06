Festa della Repubblica: le variazioni ai servizi nei comuni dell’Ato Toscana Sud

Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino

Di seguito tutte le variazioni ai servizi previste per i comuni dell’Ato Toscana Sud in occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it).

PROVINCIA DI AREZZO Nei comuni della provincia di Arezzo dove è attiva la raccolta domiciliare (Arezzo, Castelfranco Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini) lunedì 2 giugno tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

PROVINCIA DI GROSSETO Nei comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino) lunedì 2 giugno tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

PROVINCIA DI SIENA Nei comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare (Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda) lunedì 2 giugno tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. A Siena, lunedì 2 giugno, le raccolte porta a porta dell’organico, multimateriale e indifferenziato (zona A) e dell’organico e carta e cartone (zona C) saranno quindi svolte regolarmente. Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

VAL DI CORNIA (PROVINCIA DI LIVORNO) Nei comuni della Val di Cornia (provincia di Livorno) dove è attiva la raccolta domiciliare (Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto) lunedì 2 giugno tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna sacchi, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.