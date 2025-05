Festa della mamma. Evitare il rito e favorire l’amore

Domenica 11 maggio si festeggia la cosiddetta “festa della mamma”, una trovata commerciale per far vendere di più a qualche commerciante che, ovviamente, aumenta i prezzi per l’occasione.

Non solo, ma anche per appagare la tradizione della religione più diffusa in Italia, quella cattolica, per la quale si ha la certezza e divinizzazione della mamma (Immacolata Maria, madre di Gesù), mentre il babbo viene indicato nello Spirito Santo (lo stesso che ha usato i corpi dei cardinali per il voto del nuovo papa - così come è stato ampiamente riferito da vari cardinali intervistati).

Contesto che, nel gergo popolare dotto è anche “mater certa est, pater numquam” (la madre è sempre certa, il padre mai) (Lev Tolstoj, Anna Karenina, 1877). Gergo popolare rimesso in discussione dal fatto che oggi, l’eventuale dubbio, può essere levato dopo analisi del Dna… ma gergo che rimane comunque in voga per la versione “Spirito Santo” della maternità.

Insomma, come per la festa di San Valentino per gli innamorati e quella del papà del 19 Marzo, in cui i cattolici festeggiano San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo, con le implicazioni religiose che abbiamo ricordato. Ci provano anche con la festa dei nonni, ma al momento è una festa con meno fortune commerciali.

Comunque, come si dice in occasione della festa della donna (8 Marzo), che è imbarazzante festeggiarla come se la donna fosse un panda in estinzione, si può dire altrettanto per la mamma. Questo in un mondo in cui donne e mamme andrebbero festeggiate tutti i giorni, proprio per rilevare come per entrambe tutte le società (un po’ meno nel nord Europa) le discriminano. Le donne lavorano e sono considerate ovunque meno degli uomini, anche perché continuano ad essere meno gradite quando decidono di diventare mamme.

Queste sono la società e il mondo in cui viviamo. Ricordiamocelo.

Per l’occasione, anche se non spendiamo per fiori o qualcos’altro per ricordarlo, per chi ha ancora la fortuna di averla fisicamente presente, si colga l’occasione per fare alla mamma il più bel regalo che possa gradire: stare in questo giorno con i figli, e i nipoti (anche la nonna è mamma) anche più del solito.

Vincenzo Donvito Maxia - presidente Aduc