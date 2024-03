Attualità Festa della donna: ingresso gratuito per le visitatrici del Maam 7 marzo 2024

Redazione

Grosseto: In occasione della Festa della donna di domani, venerdì 8 marzo, il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma aprirà le sue porte gratuitamente a tutte le donne. È inoltre in programma, alle ore 10.30, una visita guidata dal tema “Le donne romane nelle iscrizioni del Maam”, anch'essa gratuita.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti esprimono con orgoglio il loro sostegno a questa iniziativa: "L'evento non solo promuove la partecipazione femminile nei contesti culturali della città, ma riafferma anche l'impegno dell'Amministrazione comunale nel valorizzare e celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella nostra società, attraverso la cultura e la rete museale cittadina".



