Festa dell’olio, modiche temporanee alla circolazione stradale

Grosseto: In occasione della Festa dell’olio, dal giorno 28 ottobre fino al termine dell'evento e comunque non oltre il giorno 29 ottobre, in via di Mezzo è istituito il divieto di transito. Per lo stesso periodo in via del Castello è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata.



In P.zza Padre Giovanni Guglielmo è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto il veicolo a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie.

Resta consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private presenti.

Prestare attenzione.