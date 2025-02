Festa del tesseramento UIL FPL Grosseto

Grosseto: "Per la UIL FPL un anno importante il 2025 ed è per questo che abbiamo deciso di avere una partenza che metta in risalto il grande lavoro che viene portato avanti in tutti gli enti nei quali la nostra organizzazione è presente." Sono queste le dichiarazioni del segretario UIL FPL di area vasta Toscana Sud Est Sergio Lunghi.

Un impegno corale di tutta la segreteria e di tutti i dirigenti sindacali impegnati nei comuni, nell’Azienda Sanitaria, nelle residenze sanitarie, negli enti derivati e nelle cooperative sociali che si ritroveranno oggi, dalle ore 18, presso il palazzo della Curia Vescovile in via Dandolo a Grosseto per partire con il tesseramento 2025.

La UIL FPL è in crescita e questo è motivo di grande soddisfazione – affermano dalla segreteria del sindacato – che premi un lavoro importante messo in campo nel 2024 e che ci spinge a proseguire nella strada intrapresa che è quella di un contatto diretto con gli iscritti per recepire esigenze e bisogni dei lavoratori.

L’occasione della festa del tesseramento sarà un momento anche di confronto grazie alla presenza di molti rappresentanti della segreteria regionale che avranno modo di fare il punto sulla situazione attuale per i rinnovi dei contratti e questioni legate alle tutele legali che si attivano al momento dell’iscrizione al sindacato e vanno a fornire quelle garanzie per poter affrontare con maggiore serenità il lavoro.

Ma il 2025 è anche l’anno delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali negli enti pubblici e nel comparto sanitario. Un appuntamento per il quale la UIL FPL di Grosseto non si è fatta trovare impreparata e, dall’apertura della fase preparatoria, già in molti comuni, enti e azienda sanitaria le liste sono già in fase di composizione e prossime alla presentazione.

Nel 2024 si registra una intensificazione delle trattative decentrate per le quali la UIL ha puntato sugli scorrimenti orizzontali che danno certezze alla quasi totalità dei dipendenti mettendo a loro disposizione risorse che rappresentano importanti incrementi di retribuzione che resteranno permanentemente in busta paga e nelle pensioni dei lavoratori.

Un lavoro importante sulla sanità è stato fatto ed ha visto il raggiungimento anche in questo comparto di avanzamenti di carriera grazie ad un accordo voluto e siglato dalla UIL e dagli altri confederati.

Si dovranno aprire tavoli per quanto riguarda l’abbattimento delle liste di attesa dove, grazie ad un accordo siglato a livello regionale richiesto anche dalla nostra area vasta, sono disponibili risorse finanziarie importanti che andranno a coprire il grande lavoro effettuato da chi opera nel settore.

Per quanto riguarda il Terzo Settore importante è l’impegno riservato dalla UIL FPL che sta spingendo per aprire percorsi che vadano ad un riconoscimento economico e giuridico dei lavoratori di cooperative, volontariato e privati che si occupano di servizi alla persona. Un contratto unico è l’obiettivo che intendiamo portare avanti" - conclude il segretario UIL FPL di area vasta Toscana Sud Est Sergio Lunghi.