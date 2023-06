Festa del tesseramento per la Sezione Pd Braccagni-Montepescali

Grosseto: Giovedì 15 giugno l'agriturismo tradizionale e toscano “Le Gerlette” di Braccagni ospiterà una serata conviviale organizzata dalla sezione Pd di Braccagni e Montepescali per promuovere il tesseramento.



Gli avventori saranno accolti dal segretario della sezione Mauro Rossi a partire dalle 18:00 per effettuare il tesseramento con l'iscrizione al Partito democratico e iniziare la serata con un aperitivo. «Nell’occasione – dice Rossi – hanno garantito la loro presenza il presidente della Provincia, Francesco Limatola, e L'onorevole Marco Simiani. Sarà il pretesto per passare una serata insieme e discutere di politica come si conviene fra militanti dello stesso partito».

Intorno alle 20:00 si terrà la cena: si inizierà con gli antipasti a base di prosciutto e melone e bruschetta al pomodoro. Poi il primo a base di penne all'arrabbiata. Il secondo sarà uno stracotto, con contorno di pomodori. Per chiudere con una mousse a base di ricotta e miele. Non mancheranno naturalmente il vino e il caffè.

Chi fosse intenzionato a partecipare può prenotare al numero 338-8055343 (Alessandro Salvadori).