Festa del Lavoro, i Pici Gnoranti rinnovano l'appuntamento con cultura e tradizione

Grosseto: I Pici Gnoranti hanno voluto rinnovare quell’appuntamento con la tradizione e la cultura popolare dedicate alla Festa del lavoro e dei lavoratori.



Un 1 Maggio dove il gruppo ha volutamente scelto di andare incontro a coloro che non potevano spostarsi verso le manifestazioni locali.

Un giro di paesi che ha toccato Murci, S.Caterina, Roccalbegna, Vallerona, Cana, chiudendo a Roselle.

Un modo diverso del "cantaremaggio" dove i Pici hanno inserito come elemento fondante un rito dinamico cioè aprire alla partecipazione attiva dei partecipanti per cercare un modo di cantare il maggio in maniera condivisa da un numero sempre maggiore di persone.

Particolare ringraziamento al Circolo Chalet di Murci per l'ospitalità.