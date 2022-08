Festa del Cinema di Mare: Rocco Papaleo e tutti gli appuntamenti di oggi

Penultimo giorno della kermesse maremmana: ospite Rocco Papaleo, la serata con i vincitori dei Premi Mancini e Parigi, presente anche Alex Bellini per la proiezione di “Shackleton”



Castiglione della Pescaia: Dopo Carlo Verdone, vero mattatore della seconda giornata del festival, e Margherita Buy, tocca a Rocco Papaleo il ruolo di special guest della Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini manifestazione che, con VII edizioni realizzate, continua a portare a Castiglione della Pescaia alcuni dei più importanti protagonisti del cinema italiano di qualità.

Rocco Papaleo, quindi, raccoglierà il testimone dai precedenti ospiti e sabato 27 agosto (ore 19:00 al Caffè Manitoba) si racconterà in un’intervista, aperta al pubblico, condotta da Giovanni Veronesi, direttore artistico della rassegna, il quale presenterà anche il film in programmazione serale (ore 21:30): “Piccola impresa merdionale”, il lungometraggio di Papaleo (2012) che vede come protagonisti, oltre che allo stesso attore lucano, Riccardo Scamarcio, Barbora Bobulova, Sarah Felberbaum, Claudia Potenza.

Grande attesa anche per la proclamazione dei vincitori dei due premi in concorso al festival, il Premio Mauro Mancini (per cortometraggi europei sul tema del mare) e il Premio speciale Guido Parigi (per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico): i due cortometraggi scelti, rispettivamente, da una giuria di esperti presieduta da Giovanni Veronesi e dalla giuria dei giovani studenti della Redazione Giovani, coordinati da Alessio Brizzi, verranno premiati alle 21:00 al Cinema Castello.

Ma gli appuntamenti previsti per il 27 agosto saranno, come sempre, molteplici: ultimo giorno di repliche per “Una tazza di mare in tempesta”, di Roberto Abbiati, tratto da Moby Dick, di Melville, alla palestra della Scuola elementare (ore 18:00 – 18:45 – 19:30 – 20:15, in collaborazione con il festival Giorni Felici). Alla Biblioteca Italo Calvino saranno invece proiettati (ore 18:00) i cortometraggi diretti da registi under 40 che hanno partecipato ai due premi: “Mother Sea”, “Calamour” e “’Merica”, selezionati dalla Redazione Giovani; presenta l’incontro Alessio Brizzi.





Registra già un tutto esaurito da giorni la proiezione sulla imbarcazione della Blu Navy (molo di Ponente, ore 21:00) del film “Shackleton” (evento realizzato in collaborazione con RRD). La pellicola di Charles Sturridge (con Kenneth Branagh, John Grillo, Paul Humpeletz, Phoebe Nicholls, Eve Best; 3h 26min, Gran Bretagna 2002) verrà presentata in lingua originale, con sottotitoli in inglese: la vera storia della spedizione Endurance di Shackleton del 1914 al Polo Sud e della sua epica lotta per portare in salvo il suo equipaggio di ventotto uomini dopo che la sua nave fu schiacciata nella banchisa.

Presenta la serata (riservata a 38 persone, su prenotazione) Niccolò Maria Santi, ospite d’eccezione Alex Bellini, esploratore italiano, diventato noto al pubblico per le sue imprese estreme, tra cui le traversate oceaniche a remi, in solitaria e in completa autonomia. Durante l’intervallo verrà offerto un drink in collaborazione con Rocca di Frassinello.

Visibile al Club Velico, fino a domenica 28 agosto, la mostra “Robinson Crusoe” con i disegni di Roberto Abbiati (in collaborazione con RRD).

Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l’obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi. La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana (Toscana Promozione Turistica), Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto e RRD (Roberto Ricci Design). Si ringrazia A.C.O.T. (Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica) per la collaborazione.

LA REDAZIONE GIOVANI

Grazie al progetto “Prospettive”, la Festa del Cinema di mare può contare anche quest' anno della presenza della Redazione Giovani e sulle idee, sulle visioni e sulle personalità di alcuni giovani studenti delle scuole della Provincia di Grosseto. Questa collaborazione, resa possibile grazie al bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, ha portato sei studenti (del Liceo Classico e Liceo Antonio Rosmini di Grosseto), coordinati da Benedetta Rustici, a partecipare attivamente alla realizzazione degli eventi dei Festival di Maremma e, in questo caso, della kermesse cinematografica e ad aiutare l’organizzazione e la promozione del festival attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani si conferma quindi l’occhio più attento e attivo della manifestazione, capace di sviluppare non solo contenuti originali e ben equilibrati allo spirito della stessa, ma anche una sensibilità personale importante che avvalora uno degli obiettivi degli organizzatori, come crescere una nuova leva di futuri promoter, direttori artistici, creativi.

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mancini.

Le iscrizioni si sono chiuse il 30 giugno scorso: hanno potuto partecipare alla call i film, documentari, fiction o d’animazione, prodotti dopo il 1 gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre solo il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 1000 euro.

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da un esperto. Il vincitore riceverà un premio di 500 euro.