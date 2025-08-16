Festa del Cinema di Mare, Premio Mauro Mancini e Premio Guido Parigi. C'è l'anteprima

L’anteprima il 17 agosto con “No more trouble – cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli: alle 21:15 al Piazzale Maristella, Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Sarà “No more trouble – cosa rimane di una tempesta” il film che aprirà l’anteprima della decima edizione della Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi, in programma a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto 2025 e diretto, per il quinto anno consecutivo, da Giovanni Veronesi.

Il lungometraggio di Tommaso Romanelli, proiettato domenica 17 agosto, alle 21:15, al Piazzale Maristella (ingresso gratuito) di Castiglione della Pescaia, è la storia di un padre, di una madre e di un’onda assassina. Ma soprattutto, è l’indagine sentimentale di un figlio. Un figlio che di quel giovane padre, così appassionato e avventuroso, non ricorda nulla. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi, quando l’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima: mare forza 9, raffiche a 80 nodi, onde di 25 metri. Andrea Romanelli si trova al timone di FILA, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare. Andrea è l’unico disperso e non sarà mai più ritrovato.

Ad introdurre e presentare il documentario saranno Alessio Brizzi e Michele Tognozzi.

La Festa del cinema di mare inizierà, con il programma completo, sabato 23 agosto. Anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo come Ambra Angiolini, Geppi Cucciari, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Piera Detassis, Bobo Rondelli e Giampaolo Letta (Vice Presidente e amministratore delegato di Medusa Film). La Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.

Dalla seconda edizione, svoltasi nel 2018, sempre su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba, la rassegna si è arricchita del Premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare, premio intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, da sempre molto legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare. Sono circa 40 i corti pervenuti al momento (le iscrizioni si chiuderanno il 28 luglio), che saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta da Giovanni Veronesi.

Dal 2019 è stato poi creato il Premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dedicato alla memoria di un altro grande giornalista de La Nazione, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, coordinata da un esperto. Quest’anno saranno le ragazze e i ragazzi della “Redazione Giovani” a comporre la giuria, coordinati dallo sceneggiatore Alessio Brizzi. I ragazzi sceglieranno inoltre alcuni corti di autori under 40 che saranno proiettati nel corso del festival.

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito: https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), NASDAQ, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti; con il patrocinio di A.N.E.C.



