Festa del Cinema di Mare, oggi con Pilar Fogliati

Castiglione della Pescaia: Prosegue il programma della IX edizione della Festa del cinema di Mare, diretta da Giovanni Veronesi e in programma dal 23 al 27 agosto a Castiglione della Pescaia. Super ospite di domenica 25 agosto sarà Pilar Fogliati, attrice italiana del momento nonché ottima regista a e sceneggiatrice (di grande successo il suo debutto, in tal senso, con “Romantiche”), pronta ad essere accolta dal nutrito pubblico della rassegna.

Alle 19 (Orto del Lilli, via della Libertà), infatti, sarà lei la protagonista dell’intervista curata da Piera Detassis, giornalista e presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e, a seguire, della proiezione serale al Cinema Castello (ore 21:30), “Romantiche”, che presenterà insieme a Giovanni Veronesi.

La proiezione del film diretto da Fogliati sarà preceduta dalla premiazione del Premio Mauro Mancini e del Premio Guido Parigi.

Il programma della terza giornata inizierà alle 17:30 alla Biblioteca Italo Calvino, con la proiezione (in collaborazione con Clorofilla film Festival, ingresso gratuito) del film “Abyss clean up”, di Igor d’India: nel 2016 il CNR e l’Università La Sapienza di Roma pubblicano uno studio sul ritrovamento di una enorme discarica nelle profondità dei canyon sottomarini dello Stretto di Messina. Il film – presentato da Norberto Vezzoli - documenta l’esplorazione subacquea condotta alla fine di giugno 2023 dal regista insieme ai geologi marini del CNR, a biologi marini e ingegneri di robotica, nel suggestivo braccio di mare che collega il Tirreno con lo Ionio, a oltre 600 metri di profondità.

Chiusura affidata a Dj Sneik presso La Terrazza Bistrot (ore 23).

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), Scav. Prema, Unipol, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti; vini Rocca di Frassinello.

I PREMI DELLA FESTA DEL CINEMA DI MARE

Con la Festa del Cinema di Mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigator toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Le iscrizioni al concorso si sono chiuse il 20 luglio: possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1° gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del Cinema di Mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2000 euro.

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il Miglior Cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi. Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro.