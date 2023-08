"Festa del Cinema di Mare". Nel ricordo di Francesco Nuti con Isabella Ferrari

“Gorgona” in anteprima nazionale. Spostato all’Orto del Lilli il concerto di Capossela del 30 agosto.

Castiglione della Pescaia: “La Festa del Cinema di Mare ricorda Francesco Nuti, un grande del cinema italiano. Un comico sopraffino e un regista attento e amante degli attori. Per me era un fratello, con lui se n'è andato il pezzo più importante della mia vita e soffro molto senza di lui. Ma se è vero che le persone vengono rese immortali dal ricordo degli altri, allora oggi, almeno per oggi, Francesco sarà immortale”. È con queste parole che Giovanni Veronesi, direttore artistico della Festa del cinema di Mare, commenta il programma del 29 agosto, una giornata attesa da tutto il pubblico della rassegna, dedicata al suo amico fraterno Francesco Nuti, scomparso il 12 giugno scorso.

E infatti la Festa dedicata a Nuti caratterizzerà gran parte del programma della penultima giornata della manifestazione: alle 19:00, all’Orto del Lilli, sarà Veronesi stesso ad intervistare l’attesissima ospite del giorno, Isabella Ferrari, attrice pluripremiata e molto amata da tutto il pubblico; si prevedono, a sorpresa, anche altri interventi dedicati all’attore e regista scomparso per rendere questo ricordo ancora più significativo e duraturo.

A seguire, alle 21:30, Ferrari e Veronesi ci accompagneranno, al Cinema Castello, alla visione di uno dei film cult di Nuti, “Willy Signori e vengo da lontano” (1989, con Francesco Nuti, Cristina Gaioni, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Anna Galiena).





Solo in caso di maltempo l’incontro delle 19 e la proiezione serale saranno spostati all’interno dell’Auditorium della Scuola media (viale Kennedy 14).

Il programma del 29 agosto inizierà però, come di consueto, alla Biblioteca Italo Calvino dove, alle 17:30, il giornalista Gabriele Rizza presenterà la proiezione in anteprima nazionale del documentario “Gorgona” del regista italo-australiano Antonio Tibaldi (90’, Italia-Stati Uniti 2022) incentrato sulla vita dentro un carcere unico al mondo, in mezzo al mare, dove gli uomini attraverso il lavoro cercano il proprio riscatto: questi uomini affaccendati tra la macchia mediterranea e le stalle sono i detenuti della Casa di Reclusione di Gorgona, ultima colonia penale agricola ancora attiva in Europa. Un istituto che occupa l’intera isola, abitata esclusivamente da carcerati e da personale carcerario, con la sola eccezione di Luisa Citti, discendente di una delle famiglie che popolarono l’isola nell’Ottocento e unica residente rimasta oggi a Gorgona. L’occhio della telecamera conduce lo spettatore in un’immersione senza veli nella vita di cinque detenuti, tra il lavoro quotidiano, il rapporto con gli educatori e il loro difficile percorso, dentro un mondo dove la bellezza avvolge, come un sudario, i delitti e il dolore degli uomini.





La Festa del Cinema di Mare si chiuderà il 30 agosto con i Concerti urgenti di Vinicio Capossela per “Calasole live”: si informa che il concerto, previsto precedentemente alla spiaggia della Darsena, è stato spostato all’Orto del Lilli. Cambia dunque la location ma rimane invariato il format. A causa del maltempo e delle recenti mareggiate l'Amministrazione comunale informa che non sarà possibile utilizzare la spiaggia della Darsena, non ritenuta agibile, e che il concerto si terrà in Piazza Orto del Lilli sempre alle ore 19:00. Apertura area concerto ore 17.00. Chiusa al traffico e interdetta al parcheggio la zona di Via della Torre, dove saranno installati servizi e postazioni di soccorso.

Prosegue fino al 10 settembre la mostra del fotografo Carlo Bonazza, “Il villaggio inesistente”, ospitata all’interno dei locali del Club Velico.