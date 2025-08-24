Festa del Cinema di Mare: il programma di lunedì 25 agosto
Cinque giorni di proiezioni, incontri, eventi speciali e ospiti d’eccezione, sotto la direzione artistica di Giovanni Veronesi.
Castiglione della Pescaia: Ecco il programma della Festa del Cinema di Mare di lunedì 25 agosto:
ore 17:30 – Biblioteca Comunale "Italo Calvino"
Proiezione del documentario “Breath” di Ilaria Congiu (72’, Italia 2024). Presenta Norberto Vezzoli
ore 19:00 – Orto del Lilli
Piera Detassis e Giovanni Veronesi intervistano Geppi Cucciari
ore 21:15 - Cinema Castello
Proiezione del cortometraggio vincitore del Premio Mauro Mancini
Proiezione del film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Aurora Giovinazzo, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni (135’, Italia, 2024).
Ospite Geppi Cucciarii. Presenta Giovanni Veronesi