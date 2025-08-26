Festa del Cinema di Mare: il gran finale con Giuliano Sangiorgi

Castiglione della Pescaia: La decima edizione della Festa del Cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi arriva alla conclusione, dopo quattro giorni di grandi ospiti, incontri importanti, piazze piene e un pubblico sempre attento e caloroso. E lo fa con un nome d’eccezione come Giuliano Sangiorgi, fortemente atteso a Castiglione della Pescaia, mercoledì 27 agosto, e voluto dal direttore artistico, Giovanni Veronesi, che ne è anche grande amico. Il leader e cantante dei Negramaro sarà al centro dell’incontro previsto, come di consueto, alle 19 all’Orto del Lilli, insieme a Veronesi e Omar Schillaci (SkyTg 24) per rendere l’ultima giornata in programma certamente da ricordare.

Il programma inizierà alle 17:30 alla Biblioteca Italo Calvino, con la proiezione dei cortometraggi finalisti dei Premi Mauro Mancini e Guido Parigi; mentre dopo l’intervista all’Orto del Lilli, Sangiorgi incontrerà il pubblico anche al Cinema Castello, alle 21:15, per la proiezione di “Non è un paese per giovani” (2017, 105’), film di Giovanni Veronesi per il quale ha curato la colonna sonora. Sandro e Luciano si conoscono lavorando da camerieri in un ristorante romano. Uno sogna in segreto di diventare scrittore, l’altro di aprire un ristorante con wifi a Cuba, dove le connessioni internet sono rare e costose. I due partono insieme inseguendo l’affare. Laggiù incontreranno Nora, una ragazza italiana travolgente, malinconica e fuori di testa.

La serata si chiuderà con il live set elettronico “Il mare dentro”, di Daiana Bauld e Paul Harden, alle 23 al Molo di Ponente.

Ecco il programma nel dettaglio dell'ultima giornata della Festa del Cinema di Mare:

ore 17:30 – Biblioteca Comunale "Italo Calvino"

Proiezione dei cortometraggi del "Premio Guido Parigi" e "Premio Guido Parigi". Presentano Alessio Brizzi e Redazione Giovani

ore 19:00 – Orto del Lilli

Omar Schillaci e Giovanni Veronesi intervistano Giuliano Sangiorgi

ore 21:15 - Cinema Castello

Proiezione del film “Non è un paese per giovani” di Giovanni Veronesi con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini, Nino Frassica (105’, Italia, 2017). Ospite Giuliano Sangiorgi. Presenta Giovanni Veronesi

ore 23:00 – Club Velico Castiglione della Pescaia

Daiana Bauld e Paul Harden – "Il mare dentro", live set elettronico dedicato al mare con proiezioni sulla vela





La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito: https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto, RRD (Roberto Ricci Design), NASDAQ, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti; con il patrocinio di A.N.E.C.



