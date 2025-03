Festa dei Musei di Maremma

Il calendario delle iniziative al Museo di Preistoria e Protostoria della valle del fiume Fiora

Grosseto: Per la Festa dei Musei, un calendario di iniziative per valorizzare il patrimonio dei Musei di Maremma. Domenica 2 marzo terzo appuntamento per la Festa dei Musei, ciclo di eventi promosso dalla rete museale Musei di Maremma.

Escursione "Saturnia Muso Urbano: fuori le mura", passeggiata archeologica tra abitato di Saturnia e necropoli. La passeggiata partirà da piazza Vittorio Veneto a Saturnia e si snoderà in alcune delle necropoli dei dintorni, fino ad arrivare alla necropoli del Puntone.

Ritrovo: piazza Vittorio Veneto, Saturnia, ore 10. Pranzo al sacco e abbigliamento adeguato.

Prenotazioni a museodiffuso@comune.manciano.gr.it

Gli orari del Museo di Preistoria e Protostoria della valle del fiume Fiora

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00. Ingresso gratuito.