Festa dei Musei: a Massa Marittima conferenza pittore Rutilio Manetti, a cura professor Bagnoli

Massa Marittima: “Rutilio Manetti a Massa Marittima”. È questo il tema della conferenza curata dal professor Alessandro Bagnoli, in programma nella Città del Balestro, domenica 2 marzo, alle ore 11, al Museo di San Pietro all’Orto. Interverrà, inoltre, la restauratrice Alessandra De Vita. Ingresso libero. A tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo.

“E’ una iniziativa che abbiamo organizzato in occasione della Festa dei Musei, promossa dai Musei di Maremma – spiega Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima – chiedendo al professore Alessandro Bagnoli, che è considerato uno dei massimi esperti a livello mondiale dell’arte di Rutilio Manetti, di venirci a parlare di questo pittore ed in particolare delle opere a lui attribuite, che si trovano a Massa Marittima: due quadri sono conservati in Sant’Agostino, uno in cattedrale. Inoltre, il Comune è proprietario di un’opera di Rutilio Manetti, di grandi dimensioni, che attualmente è custodita nei magazzini comunali, in attesa di un restauro. Il quadro, negli anni ’70, faceva parte della quadreria del Comune di Massa Marittima, è stato poi temporaneamente esposto di nuovo qualche anno fa. Adesso il Comune ha incaricato la dottoressa Alessandra De Vita di avviare il restauro e nel corso della conferenza la restauratrice mostrerà in diretta le criticità dell’opera e parlerà del tipo di intervento da attuare.”

Nell’occasione sarà possibile anche partecipare all’altra iniziativa dei Musei di Maremma, ovvero il passaporto della cultura, che chiude il 15 marzo.

