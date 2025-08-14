Ferragosto: torna la tradizionale cocomerata di Estate Clean

Marina di Grosseto: Torna l’attesissima cocomerata di Ferragosto, evento simbolo dell’estate grossetana che rientra nel cartellone di Estate Clean, il progetto promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Grosseto per sensibilizzare cittadini e turisti.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro loco di Marina e Principina, il Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto e con la rete Balneari della Maremma grossetana. Durante la giornata di Ferragosto, in molti stabilimenti balneari delle due frazioni verranno serviti cocomeri freschi, messi a disposizione dagli stessi lidi. L’intero ricavato delle offerte volontarie sarà destinato a progetti con finalità ambientali, sociali, di promozione del territorio costiero e per il potenziamento delle infrastrutture locali.

“Negli anni passati abbiamo creato un bosco urbano per la riduzione della Co₂ nella zona di Shangai a Marina di Grosseto - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli -. La cocomerata rappresenta non solo un’occasione per festeggiare insieme, ma anche un modo semplice e diretto per fare del bene”.