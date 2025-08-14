Ferragosto: servizi porta a porta regolari nei comuni dell’Ato Toscana Sud

Venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino

Grosseto: Di seguito tutte le variazioni ai servizi previste per i comuni dell’Ato Toscana Sud in occasione di Ferragosto, venerdì 15 agosto (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it).

PROVINCIA AREZZO Nei comuni della provincia di Arezzo dove è attiva la raccolta domiciliare (Arezzo, Castelfranco Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

PROVINCIA GROSSETO Nei comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castel del Piano, Castell’Azzara, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

PROVINCIA SIENA Nei comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare (Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.

VAL DI CORNIA (PROVINCIA DI LIVORNO) Nei comuni della Val di Cornia (provincia di Livorno) dove è attiva la raccolta domiciliare (Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto) venerdì 15 agosto tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Venerdì 15 agosto resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, gli sportelli al cittadino (per consegna kit porta a porta, 6Card, Tari) e anche il numero verde non sarà attivo.