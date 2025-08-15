Ferragosto: origini e curiosità della festa più calda dell’anno

Il 15 agosto, in Italia, significa mare, grigliate, viaggi e… traffico in autostrada. Ma dietro il nome “Ferragosto” si nasconde una storia antica, che affonda le radici in oltre duemila anni di tradizioni, mescolando cultura romana e usanze cristiane.

Dall’Impero Romano alla tavola imbandita

Il termine “Ferragosto” deriva dal latino Feriae Augusti, ossia “riposo di Augusto”. Era una festività istituita dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. per celebrare la fine dei lavori agricoli estivi e concedere un periodo di meritato riposo ai contadini, dopo settimane di fatica sotto il sole.

Le Feriae si svolgevano per tutto il mese di agosto e comprendevano banchetti, corse di cavalli e momenti di festa. Era anche un’occasione per consolidare il legame tra il popolo e l’imperatore, attraverso doni e festeggiamenti pubblici.

L’eredità cristiana

Con la diffusione del Cristianesimo, la data del 15 agosto fu associata alla celebrazione dell’Assunzione di Maria, ricorrenza che ricorda – secondo la tradizione cattolica – l’ascesa della Vergine al cielo in anima e corpo. La festa religiosa si sovrappose a quella pagana, mantenendo il giorno di riposo e la connotazione di festa popolare.

Ferragosto e viaggi: una tradizione “moderna”

La consuetudine di spostarsi in massa il 15 agosto è molto più recente. Negli anni Trenta, durante il regime fascista, furono organizzati i famosi “Treni popolari di Ferragosto”: biglietti a prezzi ridotti per permettere anche alle famiglie meno abbienti di raggiungere località turistiche, mare o montagna, in giornata.

Oggi: tra ombrelloni e sagre

Oggi Ferragosto è sinonimo di relax, vacanze e ritrovi con amici e parenti. Che si scelga la spiaggia, un picnic in montagna o una festa di paese, resta un momento in cui l’Italia si ferma e si concede un respiro, proprio come accadeva duemila anni fa.

Curiosità: in alcune zone d’Italia sopravvive l’usanza, di origine romana, di fare grandi pranzi comunitari e brindare con tutta la comunità. Un gesto che, sebbene meno solenne di un tempo, mantiene vivo lo spirito originario di condivisione.