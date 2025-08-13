Ferragosto, la Polizia Locale di Tarquinia rafforza i controlli sul territorio comunale

Tarquinia: Il 14 e 15 agosto la Polizia Locale di Tarquinia intensificherà le attività di controllo su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione al litorale, dove è previsto un significativo afflusso di cittadini e turisti.

L’obiettivo dell’operazione è garantire la sicurezza pubblica, il rispetto delle normative vigenti e il decoro urbano, prevenendo comportamenti pericolosi o contrari alla legge.