Ferragosto è Tango al Moreno Beach e ad Artemare Club

Marina Grosseto: venerdì 15 agosto è Ferragosto con Tango, Milonga e Vals al Moreno Beach di Marina di Grosseto con accoglienza alle ore 20,30 per la squisita cena a buffet come benvenuto alla serata e alla 21,30 la prima Tanda con subito coinvolgenti brani per abbracciarsi scelti con cura dalla bravissima musicalizzatrice Ombre Tdj, alle 23,30 tra le dolci note i dolcetti accompagnati da frizzanti bollicine e l'ultima Tanda per l'abbraccio più caldo e lungo alle ore 1,30 circa. Per prenotare la cena buffet Walter 3479342593.

Per chi non riesce ad andare alla Milonga c’è ormai da tempo la Biblioteca del Tango presso la sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano, un salotto vista mare dove si possono sfogliare quasi tutti i volumi usciti in tema nelle diverse lingue e scegliere quello o quelli da prendere in prestito gratuito. Un Ferragosto in Maremma speciale di Tango, Milonga e Vals e di lettura di volumi che raccontano le danze argentine e la loro musica coinvolgente per renderlo indimenticabile, parole di Artemare Club!