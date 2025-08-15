Ferragosto da bollino nero: come evitare code e viaggiare sicuri

Tra partenze di massa e traffico record, ecco i consigli per controllare l’auto, rispettare le regole e arrivare a destinazione senza stress (e senza telefonino alla guida).

Il 15 agosto in Italia non è solo la festa di Ferragosto, erede di tradizioni antiche e simbolo dell’estate: è anche uno dei giorni più critici per il traffico stradale. Con milioni di italiani in partenza verso località di mare, montagna o città d’arte, le strade e le autostrade vivono il temuto “bollino nero”. Ecco come organizzarsi per viaggiare sicuri e senza stress.

Un Ferragosto da record… anche di traffico

Ferragosto affonda le radici nel latino Feriae Augusti, riposo dell’imperatore Augusto. Ma oggi, oltre al significato storico e religioso, rappresenta per molti il cuore delle vacanze estive. Proprio per questo, la concentrazione di partenze e rientri nello stesso periodo provoca code, rallentamenti e incidenti, soprattutto nei giorni di bollino nero.

Preparare l’auto: sicurezza prima di partire

Prima di mettersi in viaggio, è fondamentale effettuare un controllo accurato del mezzo:

Pneumatici: verificare pressione e usura del battistrada.

Freni: assicurarsi che rispondano correttamente.

Luci: controllare fari, stop e indicatori di direzione.

Liquidi: olio motore, liquido refrigerante, lavavetri e carburante.

Documenti: carta di circolazione, assicurazione e patente in regola.

Una verifica preventiva può evitare guasti in pieno traffico e ridurre il rischio di incidenti.

Regole d’oro per un viaggio sicuro

Niente telefonino alla guida: l’uso del cellulare, anche per pochi secondi, aumenta enormemente il rischio di incidenti. Se serve fare una chiamata, usare il vivavoce o fermarsi in un’area sicura.

Rispettare i limiti di velocità: adattare l’andatura alle condizioni del traffico.

Mantenere le distanze: soprattutto in coda, per evitare tamponamenti.

Pianificare le soste: fermarsi almeno ogni due ore per riposare.

Cinture di sicurezza allacciate: per tutti i passeggeri, anche nei sedili posteriori.

Organizzazione: partire informati

Consultare in anticipo i bollettini del traffico (Autostrade per l’Italia, CCISS, app di navigazione) e scegliere fasce orarie meno congestionate, preferendo partenze all’alba o in tarda serata nei giorni critici.

Conclusione

Ferragosto è sinonimo di festa, ma anche di responsabilità sulla strada. Un viaggio sicuro comincia giorni prima, con una buona pianificazione e il controllo dell’auto, e continua al volante con attenzione e rispetto delle regole. Così si può godere del mare, della montagna o della compagnia senza che la vacanza inizi… in un ingorgo o peggio, in ospedale.