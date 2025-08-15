Ferragosto: come festeggiare senza danneggiare l’ambiente

Sette azioni concrete per ridurre rifiuti, plastica e rischio incendi

Ferragosto è una delle giornate più attese dell’estate, ma spesso lascia dietro di sé un’eredità pesante per l’ambiente: rifiuti lasciati in spiaggia o nei parchi, plastica dispersa, mozziconi di sigarette, danni alla flora e fauna, e incendi provocati da barbecue accesi in aree non autorizzate.

Per invertire questa tendenza e trasformare il 15 agosto in un momento di festa davvero sostenibile, proponiamo sette azioni semplici ma di grande impatto, che ogni cittadino può mettere in pratica:

Attenzione al rischio incendi – Se accendi barbecue o fuochi, fallo solo in aree autorizzate e sempre sotto controllo. Evita completamente in zone boschive o a rischio siccità: una scintilla può causare danni irreparabili. Porta stoviglie riutilizzabili – Rinuncia a piatti, bicchieri e posate monouso: scegli alternative lavabili per ridurre sensibilmente i rifiuti in plastica. Sigarette? Solo in contenitori portatili – I mozziconi sono tra i rifiuti più inquinanti. Porta un posacenere tascabile e non lasciarne mai traccia. Rispetta le aree protette – Nei parchi e nelle riserve naturali rimani sui sentieri, non disturbare flora e fauna e segui i regolamenti locali. Picnic zero sprechi – Prepara porzioni equilibrate, usa contenitori richiudibili e porta a casa gli avanzi per evitare sprechi alimentari e imballaggi inutili. Rigenera la spiaggia prima di andare via – Dedica cinque minuti a raccogliere eventuali rifiuti, anche non tuoi. È un gesto di responsabilità che migliora il luogo per chi verrà dopo di te. Lascia il posto più bello di come l’hai trovato – Coinvolgi amici e familiari, trasformando il Ferragosto in un’occasione di cura collettiva per il territorio.

La sfida è semplice: godersi Ferragosto senza lasciare un segno negativo sull’ambiente. Ogni scelta consapevole è un passo verso città e spazi pubblici più vivibili, belli e accoglienti.



