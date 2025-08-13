Ferragosto: a Talamone una veleggiata per festeggiare l’estate

Il Circolo della Vela Talamone organizza la terza edizione dell’iniziativa sportiva amatoriale: un momento di incontro e condivisione che unisce l’intera comunità talamonese. Decine di barche in acqua. La cena dei partecipanti nella sede sociale al Faro di Talamone

Talamone: Il Circolo della Vela Talamone organizza, venerdì 15 agosto, la tradizionale Veleggiata di Ferragosto: un’iniziativa sportiva amatoriale, giunta alla terza edizione, che quest’anno vedrà in mare oltre 20 barche, tra quelle del Cvt, di altri circoli talamonesi e di armatori privati. La partenza unica è fissata per le ore 12:00, nelle acque antistanti la sede del Circolo, con un percorso che si svilupperà nel tratto di mare davanti al Golfo di Talamone e lungo il suggestivo litorale del Parco dell’Uccellina. L’arrivo sarà posto proprio sotto la sede del Cvt.

La Veleggiata di Ferragosto rappresenta molto più di un semplice appuntamento sportivo: è un momento di incontro e condivisione che unisce l’intera comunità talamonese.

L’evento richiama in mare e a terra soci, appassionati, famiglie e turisti, creando un’occasione per vivere insieme il fascino del golfo del Gioiello della Maremma e la bellezza del Parco dell’Uccellina. La partecipazione di barche ed equipaggi di diversa provenienza rafforza il legame tra il Circolo della Vela Talamone e il territorio, valorizzando le tradizioni marinare e lo spirito di ospitalità che contraddistingue questo territorio, trasformando la giornata in una vera festa collettiva. Al termine della giornata e della manifestazione sportiva, tutti gli equipaggi si ritroveranno per una cena conviviale nella sede sociale.

Un’occasione importante di festa durante la quale sarà ricordato con affetto Gioacchino “Gino” Napolitano, socio appassionato, recentemente scomparso, che ha portato nel Circolo della Vela Talamone le sue doti imprenditoriali e professionali, contribuendo con entusiasmo alla vita sociale.



