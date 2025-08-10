Ferragosto 2025 a Castiglione della Pescaia: tra fede, cultura, musica e spettacoli

Una settimana di eventi per residenti e turisti, dalle celebrazioni per l’Assunzione di Maria a incontri letterari, concerti e serate speciali.

Castiglione della Pescaia: Sarà una settimana di Ferragosto intensa e ricca di appuntamenti quella che attende residenti e turisti a Castiglione della Pescaia, tra celebrazioni religiose, eventi culturali, musica e spettacoli all’aperto.

Le celebrazioni per l’Assunzione di Maria

Proseguono fino a giovedì 14 agosto i festeggiamenti organizzati dalla parrocchia di San Giovanni Battista. Iniziati domenica 10 agosto con la Veglia di preghiera per il transito di Santa Chiara di Assisi, si concluderanno con la Santa Messa della Vergine Maria Assunta in cielo, alle 19:00 a Santa Maria Goretti, presieduta dal Vescovo di Grosseto Bernardino Giordano, seguita dalla suggestiva processione sul mare con la statua della Vergine trasportata in barca.

Tra gli appuntamenti religiosi:

Lunedì 11 agosto: inaugurazione della mostra di monete, medaglie ed ex voto ritrovati nei lavori di restauro (ore 19:30, Giardino di San Giovanni Battista), apericena condiviso e spettacolo “Nella fede di Abramo e Maria… tra l’azzurro del cielo e il blu del mare”.

inaugurazione della mostra di monete, medaglie ed ex voto ritrovati nei lavori di restauro (ore 19:30, Giardino di San Giovanni Battista), apericena condiviso e spettacolo “Nella fede di Abramo e Maria… tra l’azzurro del cielo e il blu del mare”. Martedì 12 agosto: Veglia con don Gigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena (ore 21:15, ex Orto dei Frati).

Veglia con don Gigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena (ore 21:15, ex Orto dei Frati). Mercoledì 13 agosto: Adorazione di Gesù Eucaristia alla chiesina e alla chiesa di Santa Maria Goretti, guidata dalle Suore della Speranza.

Adorazione di Gesù Eucaristia alla chiesina e alla chiesa di Santa Maria Goretti, guidata dalle Suore della Speranza. Venerdì 15 agosto: serata di musica e teatro con le Danze di Nomadelfia (ore 21:30, campetto parrocchiale di Santa Maria Goretti).

Eventi culturali e musicali

Lunedì 11 agosto: presso la Biblioteca Italo Calvino (ore 19:00), Roberto Valentini presenta La Trilogia della Felicità in dialogo con Cristiana Curti.

presso la Biblioteca Italo Calvino (ore 19:00), Roberto Valentini presenta La Trilogia della Felicità in dialogo con Cristiana Curti. Martedì 12 agosto: Note al chiaro di luna alla Casa Rossa Ximenes (ore 21:30) con Jole Canelli e Leonardo Marcucci, navetta gratuita da Piazza Garibaldi.

Note al chiaro di luna alla Casa Rossa Ximenes (ore 21:30) con Jole Canelli e Leonardo Marcucci, navetta gratuita da Piazza Garibaldi. Mercoledì 13 agosto: Tormentoni in Piazzale Maristella (ore 21:30), un viaggio nei grandi successi estivi italiani con Paolo Tenerini e Daniele Sgherri.

Tormentoni in Piazzale Maristella (ore 21:30), un viaggio nei grandi successi estivi italiani con Paolo Tenerini e Daniele Sgherri. Mercoledì 13 agosto: al MuVet di Vetulonia (ore 21:00), conferenza dell’etruscologa Giuseppina Carlotta Cianferoni “Dei ed eroi del mito attraverso il Mediterraneo”.

al MuVet di Vetulonia (ore 21:00), conferenza dell’etruscologa Giuseppina Carlotta Cianferoni “Dei ed eroi del mito attraverso il Mediterraneo”. Mercoledì 13 agosto: a Punta Ala, proiezione del docufilm Underground Diving Exploration (ore 21:15, Belvedere dello Sparviero).

a Punta Ala, proiezione del docufilm Underground Diving Exploration (ore 21:15, Belvedere dello Sparviero). Giovedì 14 agosto: visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno dell’architetto Rodolfo Lacquaniti (ore 18:00).

Un calendario variegato, in grado di unire spiritualità, cultura e intrattenimento, per una settimana di Ferragosto capace di parlare a pubblici diversi e valorizzare l’offerta turistica del territorio.



