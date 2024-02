Fermo il campionato di Calcio a 5 di serie “A2”, l'Under 19 dell'Atlante riceve il Futsal Prato

Grosseto: Sabato prossimo fermi tutti i campionati di calcio a 5 che riguardano la Serie “A2”, la serie “A2 Elite” e la serie “A” per gli impegni della Nazionale e l’Atlante Grosseto dopo le recenti battute d’arresto, ne approfitta per allenarsi bene e in modo particolare per “ritrovarsi” e cercare di ritornare al periodo prenatalizio quando la squadra lottava su tutti i campi e in modo particolare quando violarono il parquet del Bologna per 2-0, partita rinviata il 4 novembre 2023 causa l’alluvione in Emilia e giocata il 16 dicembre e la grande partita giocata al Palabombonera alcuni giorni dopo contro l’Olimpia Regium, terminata con un pirotecnico 5-5.

Dopo quella partita l’Atlante Grosseto è incappata improvvisamente in una serie di quattro sconfitte consecutive incassando la bellezza di 30 gol e facendone solo otto, pertanto, anche con l’arrivo del nuovo tecnico, il croato Ivo Jukic, che è sulla panchina grossetana dalle due ultime partite, dopo che la prima era appena arrivato, la società del presidente Iacopo Tonelli dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Russi ha riunito la dirigenza per riuscire a capire quali erano e quali sono i mali della sua squadra e speriamo che questa sosta del campionato per la Nazionale aiuti la formazione grossetana a ritrovarsi dato che sabato 19 febbraio prossimo alla ripresa del campionato, al Palabombonera arriva la corrazzata Bologna e perché la situazione in classifica non peggiori, bisogna che Baluardi e soci ritornino a fare punti..

Per quanto riguarda invece l’Under 19 che domenica scorsa si è imposta in trasferta contro l’Arpi Nova per 11-2, domenica mattina alle 11 è attesa da una partita da dentro o fuori per la corsa ai quattro posti che daranno accesso ai play-off, dato che arriva il Futsal Prato che sopravanza Lessi e soci di due punti pertanto una eventuale vittoria sui lanieri permetterebbero all’Atlante di mettere la freccia e sorpassare in classifica il Prato che è tuttora al quarto posto.

Ora andiamo ad ascoltare mister Jukic al termine dell’allenamento del giovedì sera a proposito di questo momento della sua squadra. «In questi giorni abbiamo lavorato sodo e ho visto i ragazzi molto concentrati durante gli allenamenti per tornare ai loro livelli. Per tornare alla partita di sabato scorso la gara non è andata come avremmo voluto - ha affermato il tecnico Croato -, in fase offensiva ho visto dei miglioramenti rispetto alla partita casalinga contro il Russi, ma la fase difensiva rimane un problema, regaliamo troppi gol agli avversari e questo è il problema da risolvere e dobbiamo lavorarci molto – continua Jukic -, e in questo week-end che c’è la sosta abbiamo più tempo per preparare la gara con il Bologna. Con l’Under 19 riceviamo domenica al Palabombonera il Futsal Prato, per noi è una partita molto impegnativa ed importante dato che la formazione ospite è davanti a noi di due punti e noi dobbiamo assolutamente vincere e conquistare i tre punti per rimanere in corsa per i play-off e sono fiducioso che i miei ragazzi domenica mattina non mi deluderanno».

Questi i convocati da mister Jukic, che si dovranno trovare alle 9,30 al Palabombonera: Chisci, Haruta, Marino, Imperato, Kamberi, Tammaro, Allegro, Nocentini, Marino, Lessi, Yasir, Bellucci.