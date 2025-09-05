Fermato a Cecina truffatore internazionale

L’uomo denunciato anche per ricettazione

Cecina: Tutto è partito da una segnalazione della Polizia Locale di Milano, da tempo sulle tracce di un truffatore internazionale, cittadino italiano, che organizzava finte compravendite di auto lasciando gli ignari acquirenti senza soldi e senza veicoli. Alla Polizia Locale di Cecina è arrivata dai colleghi di Milano l’indicazione che l’uomo potesse essere in questo tratto di costa.

Attraverso un lavoro certosino di analisi delle immagini delle telecamere e grazie al sistema di videolettura delle targhe e al controllo degli accessi Ztl, l’auto rubata con targa lussemburghese su cui viaggiava l’uomo è stata rinvenuta parcheggiata a Marina di Cecina. Al momento del controllo, in collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Cecina, l’uomo indagato, che utilizzava diverse identità, ha presentato documenti poi risultati essere falsi.

Riconosciuto grazie alla foto inviata dalla polizia francese e da quella milanese, e sottoposto a fotosegnalamento dai Carabinieri per l’accertamento della vera identità, è stato denunciato per falso documentale, truffa e ricettazione. A bordo dell’auto è stata ritrovata anche una piccola quantità di sostanza stupefacente per la quale è stato sanzionato e segnalato per detenzione.