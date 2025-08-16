Feniglia, prosegue il progetto “Spiagge Sicure” contro l’inquinamento e per la tutela ambientale da parte della Croce Rossa

Orbetello: "Anche nell’estate 2025 torna il progetto “Spiagge Sicure”, promosso dall’Amministrazione comunale di Orbetello – Assessorato alla Protezione Civile, Ambiente e Tutela della Natura – e affidato alla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e la dispersione della plastica in natura.

Nelle ultime giornate, il servizio è stato garantito da Piera Casalini, coordinatrice delle attività, affiancata da un volontario proveniente dal Comitato CRI di Genova. La presenza dei soccorritori si inserisce nell’ambito delle turnazioni di “Estate Sicura”, curate e organizzate sempre dalla Casalini, che da anni segue con impegno il progetto sul territorio.

Il servizio viene svolto lungo i sei chilometri di arenile e pineta del Tombolo della Feniglia, Riserva Naturale Statale di grande pregio ambientale. Grazie a un quad attrezzato per il primo soccorso, i volontari garantiscono assistenza immediata in caso di necessità e al tempo stesso svolgono attività di sensibilizzazione sui temi della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.

La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i volontari che contribuiscono al progetto e al Comune di Orbetello, che ha rinnovato per il 2025 la convenzione relativa non solo a “Spiagge Sicure”, ma anche alle attività di protezione civile, fondamentali per affrontare le emergenze legate ai cambiamenti climatici.

Un impegno che unisce tutela del territorio, prevenzione sanitaria e sensibilizzazione ambientale, a beneficio della comunità e dei tanti turisti che frequentano la Feniglia in estate", termina la Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento.