Federpreziosi. Grosseto con Alessandra Merli entra nel consiglio nazionale

Grosseto: Alessandra Merli, presidente di Federpreziosi Grosseto e vice presidente di Confcommercio Grosseto, è stata rieletta nel Consiglio direttivo nazionale di Federpreziosi, la Federazione nazionale delle imprese orafe gioielliere argentiere e orologiaie del sistema Confcommercio Imprese per l’Italia.

L’elezione è avvenuta nel contesto del congresso nazionale Federpreziosi tenutosi lo scorso fine settimana a Bari al termine del quale i delegati, all’unanimità e per acclamazione, hanno individuato il gruppo dirigente che guiderà la Federazione per i prossimi cinque anni. Alla presidenza nazionale è stato eletto Stefano Andreis, già vice presidente nazionale di Federpreziosi e presidente dell’Associazione Orafi Federpreziosi Trentino. Andreis sarà supportato da un direttivo di 22 imprenditori espressione di tutte le regioni italiane.

Per la Toscana, appunto, c’è anche Alessandra Merli. Conoscitrice dei metalli preziosi per essere nata e cresciuta nell’azienda di famiglia da sempre impegnata nel settore orafo, Alessandra, di origini aretine ma grossetana di adozione, da più di 20 anni lavora nella GMP-Grossetana Metalli Preziosi, azienda da oltre 30 anni attiva nel mondo dell’oro come grossista. E’ presidente Federpreziosi Grosseto dal 2017. Per il suo grande dinamismo e le sue competenze manageriali e organizzative è anche vice presidente Confcommercio Grosseto. Tra le molteplici attività realizzate nel corso del suo mandato come presidente Federpreziosi Grosseto si segnalano: il Corso di formazione sul diamante ( dicembre 2017); il progetto ‘Sicurezza e formazione’ che ha coinvolto associati e Forze dell’Ordine dal quale è poi scaturita la pubblicazione del ‘Vademecum Sicurezza’ (2018); il progetto ex alternanza scuola-lavoro (oggi Ptco) con il liceo artistico di Grosseto per l’avvicinamento dei giovani al mondo orafo (2018); due corsi di formazione in oreficeria per la formazione di nuovi maestri orafi (2018 e 2019); il contest ‘San Valentino, a Grosseto ogni amore si fa prezioso’ per la valorizzazione della filiera dell’oro e dei metalli preziosi (gennaio-febbraio 2023). “Sono onoratissima di essere stata rieletta nel Consiglio direttivo nazionale di Federpreziosi – afferma Alessandra Merli, presidente di Federpreziosi Grosseto – Ringrazio il presidente nazionale uscente, Giuseppe Aquilino, e Stefano Andreis nostra nuova guida. Sono certa che potersi confrontare spesso con autorevoli esponenti del settore quali sono i miei colleghi di Consiglio potrà aiutare anche gli associati Federpreziosi di Grosseto a superare le criticità e a mettere in campo progetti innovativi per la crescita del mondo orafo”.



“E’ per noi motivo di grande orgoglio vedere riconfermata in un ruolo di primo piano a livello nazionale la nostra vice presidente Alessandra Merli – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - Potrà così proseguire quel progetto di valorizzazione del settore orafo basato sull’importanza del rapporto fiduciario che necessariamente si instaura tra un gioielliere Federpreziosi e un cliente che voglia essere certo della qualità del suo acquisto”.