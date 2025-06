Federica Brizzi nuova direttrice tecnica del Settore S3 per Pallavolo Grosseto

Un anno dopo il suo arrivo, la Società affida a Federica Brizzi e al suo Staff la guida tecnica del Settore S3, puntando sulla sua esperienza e visione.

Grosseto: Importante conferma e promozione nel "Parco Tecnici" di Pallavolo Grosseto: Federica Brizzi assume ruoli chiave per la prossima stagione.

Dopo un solo anno, la società ha deciso di affidare a Federica Brizzi e al suo STAFF l'incarico di Direttore Tecnico responsabile del Settore S3, un ruolo di grande responsabilità e prestigio. Federica sarà anche primo allenatore di un gruppo Under, segno della fiducia riposta nelle sue capacità e nella sua visione tecnica.

Federica è molto apprezzata sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico, e la sua nomina è un tassello fondamentale per la crescita e lo sviluppo della Pallavolo Grosseto.

Già dalla prossima settimana, Federica sarà al Palazzetto per definire la linea tecnica dei gruppi per la Stagione 2025/26. Dal 30 giugno, sarà impegnata per due settimane al Master Camp presso la Fattoria La Principina, un'occasione preziosa per la formazione e l'aggiornamento.

In bocca al lupo, Federica, per questa nuova e stimolante avventura!