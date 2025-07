FDI Sovicille: "Grave aggressione subita da donna nei pressi del Circolo Arci di Rosia"

Sovicille: "Con riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi da alcuni organi di informazione (sia su carta stampata che on line), circa una grave aggressione subita da una donna davanti o nei pressi del Circolo Arci di Rosia (Sovicille), a seguito della quale la vittima subiva la perdita di parte di un orecchio, si esprime grande preoccupazione per la tutela dei cittadini li residenti". A dirlo è Barbara Stori, Il Coordinatore comunale FDI Sovicille,

"Per tale motivo - prosegue Stori - si richiede pubblicamente alle Autorità preposte di procedere con la massima urgenza alle indagini in merito ed utilizzare tutti gli strumenti a disposizione affinchè certi fatti criminali non si ripetano. Occorre accertare, soprattutto da parte dell’Autorità locale di P.S. (il Sindaco), se esistono sul territorio locali (di qualunque tipo) che siano ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose perché in caso positivo non ci si potrà esimere dal segnalare al Questore tali locali – qualunque essi siano – ai sensi dell’art. 100 TULPS, per le adozioni di sospensione o revoca delle licenze".

"Non ci siano omissioni su questo – conclude la nota – perché la tutela dei cittadini e dell’ordine e sicurezza pubblica deve sempre prevalere di fronte alle inerzie burocratiche e prescindere da qualsiasi ideologia; adesso aspettiamo i fatti da parte dell’Amministrazione Comunale, le chiacchiere le abbiamo già sentite in grande quantità".