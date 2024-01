Fdi: Rossi, condanniamo vile attacco a Guidi. Clima preoccupante

Firenze: “L'atto vile e aggressivo da parte di chi occupa abusivamente uno stabile pubblico a danno del coordinatore provinciale e consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Massa Marco Guidi sconcerta e ci indigna.

Condanniamo fermamente ogni forma di violenza, anche verbale o simulata, sottolineando quanto un clima di odio simile debba preoccupare tutti, in maniera trasversale. Esprimendo la massima vicinanza del partito a Marco, ci auguriamo che, anche alla luce di un grave fatto simile, sia presto ripristinata la legalità nello spazio popolare attualmente occupato di via San Giuseppe Vecchio a Massa”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.