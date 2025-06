FDI, Mastri Flamini (Vice Coordinatore Provinciale Grosseto): “Follonica, amministrazione vincente: basta attacchi strumentali della sinistra”

Grosseto: “Riteniamo sia giunto il momento che la sinistra smetta di danneggiare la città di Follonica con attacchi strumentali e dichiarazioni prive di fondamento. La campagna denigratoria portata avanti dal Partito Democratico, con il supporto di Primavera Civica, non colpisce soltanto l’amministrazione Buoncristiani, ma danneggia in primo luogo i cittadini follonichesi e l’intero settore turistico, che rappresenta una risorsa centrale per il territorio”. E quanto dichiara Alessandra Mastri Flamini, vice presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.

“Non comprendiamo su quali basi si possa affermare che “il turismo venga trattato come un fastidio, con poche idee, senza strategia, senza risultati”. – commenta Mastri Flamini - Tali affermazioni risultano totalmente infondate e appaiono più come una reazione alla sconfitta elettorale che come una valutazione oggettiva dello stato attuale della città. L’amministrazione Buoncristiani, contrariamente a quanto viene sostenuto da alcune forze politiche, è solida, coesa e operativa. Il recente riassetto della Giunta non ha minimamente compromesso la continuità dell’azione amministrativa, che prosegue con determinazione in vista di una stagione estiva ricca di eventi e iniziative”.

“Esprimiamo il nostro ringraziamento all’ex assessore Boscaglia per il lavoro svolto e rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro al nuovo assessore al turismo, Azzurra Droghini. La sua competenza e la passione con cui ha intrapreso il nuovo incarico rappresentano per noi una garanzia di impegno e qualità. L’istituzione dell’Ufficio Turismo, voluta dall’amministrazione Buoncristiani, rappresenta una scelta innovativa e strategica. Questo ufficio sarà un punto di riferimento per le tante realtà economiche e turistiche della città e lavorerà in stretta collaborazione con altri enti, i Comuni del territorio, la Regione Toscana e i partner degli Ambiti Turistici”.

“Non condividiamo i tentativi del Partito Democratico di Castiglione della Pescaia di strumentalizzare presunte tensioni interne all’amministrazione di Follonica per avanzare rivendicazioni politiche in merito al ruolo di capofila dell’ambito turistico. Riteniamo che sarebbe più utile concentrarsi sui problemi concreti che il loro stesso territorio sta affrontando, anziché alimentare inutili polemiche.

Rivolgiamo infine un invito al Partito Democratico di Follonica a riflettere sulle vere ragioni che hanno portato alla sconfitta elettorale. Crediamo che sia giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità, invece di continuare a danneggiare l’immagine della città con comunicati infondati e privi di costrutto. Noi di Fratelli d’Italia continueremo a sostenere con forza e convinzione il lavoro dell’amministrazione Buoncristiani, certi che Follonica si stia avviando verso un’estate di rilancio e verso un futuro di crescita, efficienza e partecipazione”. Alessandra Mastri Flamini