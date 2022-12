FDI Massa Marittima: Non presenti in consiglio comunale, ma primo partito della città

Massa Marittima: “Fratelli d'Italia, - dice una nota del coordinamento Colline Metallifere e Massa Marittima - anche se non rappresentata in consiglio comunale massetano, alle ultime elezioni politiche dello scorso settembre è stato il primo partito del comune ottenendo il 28,02% dei consensi”.



“Pertanto, - prosegue il coordinamento di FDI - non può rimanere silente rispetto alle dinamiche che coinvolgono la cittadina del Balestro, in quanto in primo luogo mancheremo di rispetto nei confronti di tutti i cittadini che hanno espresso consenso nei nostri confronti”. “Ultimamente, - commentano da Fratelli d’Italia - abbiamo condiviso le varie iniziative proposte dalle opposizioni in consiglio comunale a partire da quella sul trasporto pubblico, condividendo innanzitutto la critica alla strana e consolidata abitudine da parte dell'amministrazione comunale massetana di prendere decisioni sui servizi ai cittadini, senza mai arrivare ad una discussione in consiglio comunale. Quest’ultima assise che, fino a prova contraria, in democrazia rappresenta tutti i cittadini”.

“Sappiamo perfettamente, - continuano da FDI - che il concetto di democrazia, specie in certe latitudini politiche, è un illustre sconosciuto. Ma ritornando al problema, indubbiamente in un comune con un territorio vasto, e per di più con molte frazioni distanti fra di loro, ed abitato prevalentemente da persone anziane e fragili, la mancanza di mezzi di trasporto funzionali, rappresenta un evidente e grosso problema”.

“Fratelli d'Italia ha da sempre sostenuto che il trasporto pubblico va inquadrato in un contesto più ampio, e soprattutto va guardato all'interno di una prospettiva di sviluppo, sia esso finalizzato al turismo, che a una rivalutazione delle persone anziane, quest’ultime valutate come risorsa, e non come un peso per le società locali. Pertanto condividiamo appieno l'iniziativa messa in atto dalle opposizioni cittadine e saremo da qui in avanti parte attiva nello sviluppare proposte che vadano nella direzione di offrire più servizi utili alla nostra comunità”, termina Fratelli d'Italia Massa Marittima e Colline Metallifere.

Nella foto i Parlamentari di FDI grossetani, , Simona Petrucci e Fabrizio Rossi, in visita alla città del Balestro dello scorso settembre