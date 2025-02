FDI Manciano: Rinnovato il direttivo, Enzo Vincio nuovo presidente

Manciano: Sarà Enzo Vincio a guidare il circolo comunale di Fratelli d’Italia Manciano per i prossimi anni, questa la decisione degli iscritti presa in maniera unanime durante il congresso comunale che si è tenuto nei giorni scorsi alla presenza del presidente provinciale Luca Minucci.

Assieme a Vincio, nel consiglio direttivo sono stati eletti: Paolo Rosati (vicepresidente), Vanni Checcacci, Daniele Leone Danesi, ⁠Fausto Cabria, ⁠Fabio Manetti, Enrico Milani, ai quali si aggiungono i due membri di diritto rappresentati dagli assessori Daniela Vignali ed Andrea Caccialupi.

“Una ripartenza importante per il circolo di Manciano, ringraziamo chi ci ha aiutato in questi anni a far rinascere la nostra comunità - dichiara il presidente provinciale Luca Minucci. - Adesso siamo chiamati a radicare ancor di più la nostra presenza ed essere all’altezza del forte consenso che abbiamo avuto in questo comune, non dimenticando il 38% delle scorse elezioni europee”.

“Siamo sicuri che grazie al nuovo presidente Enzo Vincio e a tutti i membri del direttivo, il nostro circolo riuscirà a crescere ancor di più e sostenere al meglio il lavoro dell’amministrazione e del sindaco Morini al quale rinnoviamo la nostra piena fiducia e stima”, conclude Luca Minucci.