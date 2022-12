FDI Grosseto. “Una Giornata in favore della solidarietà”

Grosseto: Per la Giornata della solidarietà, domani martedì 20 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.30, presso il locale “Nera Fondente” in piazza del sale a Grosseto, si terrà una raccolta di materiale vario per le necessità quotidiane a favore delle famiglie bisognose e fragili.

“In particolar modo, - fanno sapere da FDI - in questa occasione è richiesto materiale e generi per l’igiene della persona come: sapone, detersivo, carta igienica, tovaglioli, pannolini”. L’iniziativa è promossa dal consigliere comunale Simonetta Baccetti, responsabile regionale del dipartimento dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia, da Lorenzo Lauretano responsabile provinciale Gioventù Nazionale Grosseto e Antonio Cava, per il sindacato Ugl Grosseto.

Nella foto Simonetta Baccetti e Lorenzo Lauretano