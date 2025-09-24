FdI Grosseto: “Il Parco della Maremma trasformato in comitato elettorale del Pd: Rusci si dimetta”

Grosseto: “Quanto sta accadendo è di una gravità inaudita: il Parco della Maremma, patrimonio ambientale e culturale di tutti i cittadini, è stato piegato a strumento di propaganda politica”. A denunciare con fermezza la deriva istituzionale dell’Ente Parco, è il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto.

“Il presidente Simone Rusci,- prosegue la nota - invece di mantenere un ruolo imparziale e super partes come richiesto dal suo incarico, ha scelto di scendere apertamente in campo al fianco del Partito democratico, arrivando a registrare un video elettorale con Leonardo Marras, candidato del Pd. Un fatto senza precedenti, che segna uno spartiacque pericoloso: un ente pubblico trasformato in vetrina propagandistica di partito. Di fronte a un simile abuso, non esistono giustificazioni possibili: il presidente Rusci ha compromesso la credibilità dell’Ente che rappresenta e ha perso ogni autorevolezza nel suo ruolo. Se ha scelto di fare da portavoce alla campagna del Partito democratico, la sola scelta responsabile e dignitosa è quella di dimettersi immediatamente".

"La Maremma – conclude la nota di Fratelli d’Italia - non è un feudo elettorale del Pd né di Marras: è la terra dei cittadini che ogni giorno la vivono, la proteggono e ci lavorano, e non può assolutamente essere utilizzata come passerella elettorale da chi dimostra così poco rispetto per le istituzioni”.



