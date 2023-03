FDI Gavorrano rilancia proprio percorso: ‘Nuovo presidente e pieno sostegno a Maule

‘Nuovo presidente e pieno sostegno alla candidatura di Andrea Maule a sindaco di tutto il centrodestra’



On.le Fabrizio Rossi e Luca Minucci: “Passaggio di testimone tra Fabrizio Fabiano e Roberta Grazioli che sarà la nuova guida gavorranese. Il nostro partito con i nostri candidati nella lista civica che sosterrà il candidato sindaco Andrea Maule”.

Gavorrano: “Si apre, con la nomina di Roberta Grazioli alla guida del circolo di Fratelli d’Italia Gavorrano, un nuovo percorso politico nel segno della continuità”, affermano il Deputato e coordinatore regionale toscano, On.le Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale di Grosseto, Luca Minucci, annunciando la nuova nomina della Grazioli alla presidenza del circolo gavorranese.

“Termina con oggi, - proseguono Rossi e Minucci - la guida alla presidenza del circolo di Fabrizio Fabiano, storico esponente della destra gavorranese al quale va tutto il ringraziamento di Fratelli d’Italia per le ottime cose fatte fino adesso”. “Con questo avvicendamento, tra l’altro dal sottoscritto fortemente caldeggiato, - commenta Fabrizio Fabiano – non finisce un percorso, ma anzi ne inizia un altro, rappresentato dall’apertura verso una nuova fase di crescita per il nostro partito sul territorio gavorranese, proprio in vista dell’imminente tornata elettorale delle amministrative di metà maggio”.





“Confermiamo il nostro forte e convinto sostegno alla candidatura a sindaco per tutta la coalizione di centrodestra di Andrea Maule. - dichiarano l’On.le Fabrizio Rossi e Luca Minucci – Adesso, con tutto il centrodestra unito e coeso siamo davvero pronti a vincere anche in questo territorio che da sempre è stato in mano alla sinistra, con Fratelli d’Italia pronta a portare il vento della buona amministrazione e del cambiamento del quale hanno bisogno tutti i gavorranesi”.

“Fratelli d’Italia è il partito della gente, del territorio, di tutta la Maremma, che si candida ad essere un partito nevralgico all’interno della coalizione di centrodestra, che saprà tramite i suoi rappresentanti, ben governare e amministrare il comune di Gavorrano assieme al futuro sindaco Andrea Maule”, concludono il coordinatore regionale FDI-Toscana, On.le Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale FDI-Grosseto, Luca Minucci.