Fdi Follonica, presenta interrogazione sui bidoni della nettezza urbana

Follonica: "Come consiglieri di Fratelli d'Italia abbiamo protocollato una interrogazione sui bidoni della nettezza urbana collocati in via Gorizia, proprio sotto le finestre delle aule scolastiche", dicono Danilo Baietti, capogruppo e Marrini Sandro, consigliere comunale Fratelli d'Italia Follonica.



"Molti sono stati i genitori a sollevarci la problematica delle immissioni moleste, che dai bidoni risalgono fin dentro le aule, dove i bambini sono a fare lezioni. Inoltre sempre da Via Gorizia ci informano come nell'area antistante i cassonetti vengano abbandonati rifiuti in maniera non consona portando i bambini a fare un vero e proprio slalom del degrado fra l'immondizia.

I genitori dicono di aver portato tale problematica sulle scrivanie di tutti gli organi politici della città, ma da quanto sembra lí sono rimaste; senza che nessuno si prendesse in carico tali disagi. Questa situazione ci viene confermata dal fatto che il presidente del consiglio di istituto, dopo aver avuto la delega da parte di tutti i genitori, ha scritto una lettera al gruppo Fratelli d'Italia per denunciare tale situazione e soprattutto l'immobilismo della giunta follonichese.

In supporto a tutto ciò, come scritto in precedenza, ci siamo subito mossi presentando una interrogazione consiliare, dove richiediamo se tali segnalazioni siano veramente arrivate e perché nell'evenienza, non abbiano ricevuto risposta; se con il nuovo piano dei rifiuti si sia pensato di cambiare posto a quei cassonetti, e soprattutto se sia stato pensato di installare una telecamera fissa sulla postazione, per evitare gli abbandoni di rifiuti", terminano i consiglieri comunali.