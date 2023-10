FDI, Fabrizio Rossi: "Un anno di governo Meloni, le sfide per la Toscana"

Firenze: Si è svolta nella mattinata di ieri domenica 22 ottobre presso il Tuscany Hall di Firenze la kermesse di Fratelli d'Italia Toscana per celebrare il primo anno del Governo Meloni alla guida del Paese. Dal confronto fra i parlamentari di Fratelli d'Italia eletti in Toscana con i rappresentanti regionali e comunali del partito, al bilancio su quanto sia stato fatto durante il primo anno di Governo Meloni per i territori.





A Firenze, così come nelle altre città italiane, si è svolto ieri mattina al Tuscany Hall l'evento organizzato dai gruppi parlamentari di Senato e Camera di FdI per celebrare un anno dall'insediamento dell'attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni, collegata in un video messaggio.

"'Il centro destra non durerà' è stato il refrain di una certa propaganda che oggi, ad un anno dall'insediamento del nostro Governo, è stato smentito con decisione. L'evento 'Dall'Italia vincente alla Toscana vincente' ha ben rappresentato la forza che sta caratterizzando il nostro esecutivo nell'onorare, ogni giorno, la scelta fatta dagli italiani un anno fa - ha dichiarato il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi - il confronto sui mesi di lavoro trascorsi e, soprattutto, sulle sfide che ci attendono nella nostra regione. Così come gli italiani hanno riconosciuto la nostra serietà e coerenza, ricordate nel messaggio che ci ha riservato questa mattina il presidente del Consiglio, siamo certi che altrettanto faranno i toscani, quando saranno chiamati agli importanti impegni elettorali che ci attendono".