FDI deposita interrogazione su episodio assessore Mucciarini: “Tutta l’Amministrazione si assuma responsabilità politica”

Castiglione della Pescaia: È stata depositata in data odierna da Alfredo Cesario ed Edoardo Mazzini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, un’interrogazione orale rivolta a tutti i consiglieri dell’Amministrazione Comunale castiglionese in merito al commento volgare, pubblicato dall’assessora Sandra Mucciarini, che ha definito “str…” i rappresentanti dell’opposizione in risposta a un post riguardante la guardia medica estiva.

“L’interrogazione – spiegano Cesario e Mazzini – non si limita a chiedere conto del singolo gesto, ma introduce un principio fondamentale: la responsabilità politica condivisa. Viene infatti richiesto a sindaco, al vicesindaco, al presidente del Consiglio comunale, agli assessori e ai consiglieri di maggioranza di esprimere formalmente in aula la propria valutazione sull’accaduto, dichiarando se considerino compatibile con il proprio ruolo istituzionale l’utilizzo di simili espressioni”.

“In modo ancora più significativo – commentano i due esponenti di FDI - il testo stabilisce che il rilascio di una dichiarazione pubblica da parte di ciascun rappresentante è condizione necessaria per il soddisfacimento dell’interrogazione stessa. La richiesta punta a riaffermare che l’autorevolezza delle istituzioni si fonda sulla coerenza, sul rispetto reciproco e sulla capacità di ciascun eletto di rispondere pubblicamente del proprio agire”.

“Non possiamo permettere che la comunicazione politica si degradi nella volgarità – afferma Cesario –. Questo atto serve a ripristinare un principio: chi governa ha il dovere di dare l’esempio, anche e soprattutto nei toni e nel linguaggio. Tutti i membri dell’Amministrazione sono ora chiamati a pronunciarsi, pubblicamente e senza ambiguità”, termina la nota.