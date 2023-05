Politica FDI. Chiusura campagna elettorale e appello al voto per le amministrative 11 maggio 2023

11 maggio 2023

Redazione Grosseto: “Domenica 14 e lunedì 15 maggio, - commentano il coordinatore regionale, Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale Luca Minucci – vanno al voto cittadini di 5 comuni della provincia di Grosseto: Monte Argentario, Gavorrano, Magliano in Toscana, Semproniano e Castell’Azzara. Un importante appuntamento per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci. Comuni, quest’ultimi dove abbiamo la concreta possibilità di portare una nuova ventata di ottimismo e buona amministrazione, tipica di Fratelli d’Italia e del centrodestra”.

"Siamo noi di Fratelli d'Italia, - affermano Rossi e Minucci – che rappresentiamo l'unica vera e coerente forza politica della destra italiana. Un partito ben radicato e presente su tutti i comuni e territori della nostra provincia. Un partito che governa l'Italia, da sempre vicino ai cittadini e pronto a trovare soluzioni ed a risolvere le problematiche sia nazionali, sia locali, che ha fatto della coerenza e della lealtà il proprio cavallo di battaglia". "Fratelli d'Italia, - dicono Rossi e Minucci - scende in campo in questa tornata elettorale sostenendo fortemente e convintamente il candidato sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, quello di Gavorrano Andrea Maule, quello di Magliano Diego Cinelli e quello di Semproniano Luciano Petrucci, e lo fa candidando nelle varie liste di sostegno, persone valide e preparate, uomini e donne di Fratelli d'Italia, pronti a dare il proprio contributo al servizio della comunità". Per la chiusura della campagna elettorale Fratelli d'Italia sarà presente venerdì pomeriggio alle ore 18:30 a Bagno di Gavorrano presso il Cinema Roma, con il vice coordinatore provinciale Agostino Ottaviani e il consigliere provinciale Danilo Baietti a sostegno della lista "Noi per Gavorrano – Andrea Maule Sindaco". Alle 20:00 a Porto Santo Stefano a Piazzale Candi, con il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, On.le Federico Mollicone, il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi, la Senatrice Simona Petrucci e il coordinatore provinciale Luca Minucci a sostegno della lista "Lista Civico 23 – Arturo Cerulli Sindaco". Infine, alle ore 21:30 a Magliano in Toscana con l'On.le Mollicone, la Senatrice Petrucci e il coordinatore Minucci a sostegno della lista "Magliano Comune Aperto – Diego Cinelli Sindaco".





