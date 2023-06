FDI: Bene firma per museo Bronzi San Casciano Bagni

Firenze: "Fra pochi giorni i bronzi straordinari, scoperti a San Casciano dei Bagni nel novembre scorso, saranno esposti al Quirinale. E proprio oggi è stato firmato il rogito per l'acquisizione, da parte dello Stato, di quel palazzo del '500 che li custodirà nel prossimo futuro, trasformandosi in un museo dedicato.

Un primo passo per la realizzazione di un progetto importantissimo per la nostra regione e per un territorio già unico come il senese è stato compiuto, attraverso questo atto legale. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano continua a dimostrare che le parole, per questo Governo, sono sinonimo di fatti". Lo scrive, in una nota, Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli D'Italia della commissione Cultura del Senato.