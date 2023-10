FDI “Argentario Tricolore” riunisce direttivo, rafforzando la presenza sul territorio

Il presidente del Circolo Giulio Tambelli: “Con l’entrata nel direttivo dei nostri tre assessori e le nomine dei referenti territoriali di Cecilia Costagliola, Roberto Stronchi, Elio Schiano e Vincenzo Mazzieri, abbiamo aggiunto valore al nostro partito”



Monte Argentario: Si è riunito nella mattina di sabato 21 ottobre, alla presenza del coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi e di quello provinciale Luca Minucci, il direttivo del circolo Fratelli d’Italia “Argentario Tricolore”, guidato dal presidente Giulio Tambelli. Molti i temi dibattuti durante la riunione, alla quale hanno preso parte gli assessori comunali iscritti a FDI della giunta Cerulli, Chiara Orsini, Paola Pucino e Michele Vaiani e il consigliere comunale Affrico Tortora. In chiusura dei lavori, anche il sindaco Arturo Cerulli ha voluto presenziare alla seduta del direttivo per un breve saluto. Sintomo, quest’ultimo, di piena intesa tra il Primo cittadino e l’unico partito, Fratelli d’Italia che l’ha fortemente sostenuto e portato alla vittoria nella tornata elettorale dello scorso mese di maggio.

“Era opportuno – dice il presidente Giulio Tambelli – appena finito il periodo estivo, che tra l’altro ha visto un grande impegno e lavoro da parte della giunta Cerulli e di tutto il nostro partito, fare il punto sull’attuale situazione argentarina, così da programmare le sfide future non solo per il comune di Monte Argentario, che tra l’altro sono molte, ma anche delle imminenti elezioni del consiglio della Provincia di Grosseto, alle quali stiamo lavorando per far eleggere un nostro rappresentante. Elezioni che si dovrebbero tenere entro fine anno”. “Ho provveduto inoltre, - prosegue Tambelli - a rafforzare la nostra presenza su tutto il territorio comunale nominando quattro referenti del direttivo, due per la zona di Porto Ercole: Cecilia Costagliola, Roberto Stronchi e due per Porto Santo Stefano: Elio Schiano e Vincenzo Mazzieri. Infine, abbiamo cooptato nel consiglio direttivo del circolo i nostri tre assessori presenti in giunta: Chiara Orsini, Paola Pucino e Michele Vaiani”.

“Insomma, - prosegue Tambelli – i temi politici e amministrativi non mancano. Il sindaco Cerulli di idee ne ha tantissime, molte delle quali le ha già svelate in questi pochi mesi di governo dell’Argentario. Il nostro partito, come sempre sarà pronto a dare il giusto apporto, con spunti e proposte all’amministrazione comunale. Proprio per questo abbiamo inserito nel direttivo, anche i tre assessori comunali”

“All’Argentario Fratelli d’Italia sta lavorando molto bene - commentano il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi e quello provinciale Luca Minucci. – La sintonia con il sindaco e la giunta Cerulli è massima, e questo secondo noi è il punto di forza e il valore aggiunto che farà soprattutto bene a tutto il territorio argentarino”.

“Noi di FDI però - spiegano Rossi, Minucci e Tambelli, quest’ultimo fa parte anche della direzione regionale, - vogliamo andare oltre e guardare in prospettiva più ampia e futura, proiettando l’orizzonte politico verso le prossime elezioni Europee e amministrative della primavera 2024, ma soprattutto verso la vera sfida della Toscana, rappresentata dalle regionali del 2025. Infatti, se riusciremo ad essere coesi e uniti assieme a tutte le altre forze del centrodestra, sicuramente avremmo la possibilità di strappare finalmente la Regione Toscana alla sinistra e al Partito democratico. In Toscana c’è davvero bisogno di cambiare molte cose, a partire dalla sanità, per arrivare alle infrastrutture, al turismo e molto altro”. “Un territorio come quello dell’Argentario ha un urgente bisogno di avere un proprio brand che sia riconoscibile non solo in Toscana, ma in Italia e perché no anche nel Mondo”, concludono Rossi, Minucci e Tambelli.

(nella foto un momento della riunione di sabato scorso)