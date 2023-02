FDI Argentario: “Abbiamo nostra proposta seria per unire tutto centrodestra"

“E’ tempo di mettere da parte personalismi e lavorare uniti per il bene dei cittadini e imprese del territorio”.



Monte Argentario: “In quest’ultimi mesi, a differenza di altri, abbiamo lavorato lontano dalla luce dei riflettori, ma in attivo e forte contatto con i cittadini al fine di trovare una autorevole candidatura unitaria che fosse in grado di riunire tutto il centrodestra argentarino sotto un’unica bandiera, per puntare poi a governare il comune di Monte Argentario, dopo questi cinque anni di immobilismo e malgoverno del Pd e della sinistra”. Così apre la nota del direttivo del circolo di Fratelli d’Italia Monte Argentario.

“Abbiamo lavorato su più fronti per ritrovare una unità d’intenti. - prosegue FDI Argentario – Da quelli comunali a quelli provinciali, cercando un dialogo con tutte le altre forze politiche del centrodestra, coinvolgendo anche semplici cittadini, affinché venissero messe da parte le varie questioni personali che erano emerse. Abbiamo fatto un ragionamento politicamente molto più ampio e coeso, che potesse portare così il centrodestra alla vittoria e alla futura guida del comune di Monte Argentario”.

“In questi mesi, ma soprattutto in quest’ultime settimane, - commentano da FDI - abbiamo appreso che sarebbero ben tre i candidati sindaco usciti allo scoperto: Priscilla Schiano (Forza Italia?) Arturo Cerulli (ex sindaco di centrodestra) e Roberto Cerulli (lista trasversale?). Con i primi due, in questi mesi, abbiamo avuto in più di una occasione delle interlocuzioni. Soprattutto con Arturo Cerulli, abbiamo appreso dallo stesso che si era reso disponibile a valutare una nostra candidatura di alto profilo unitaria per il centrodestra, e per il bene dell’Argentario e dei suoi cittadini. L’altra candidata Priscilla Schiano, purtroppo non si è resa disponibile a fare nessun passo indietro, e ha continuato per la propria strada confermando la sua candidatura. È certo, che così diviso, il centrodestra difficilmente potrà vincere le elezioni, nonostante che alle recenti elezioni politiche vi è stata una stragrande maggioranza nel voto a favore del centrodestra, e Fratelli d’Italia con circa il 37% è risultato il primo partito del Promontorio”.

“L’altro candidato che sino adesso si è dichiarato della partita, Roberto Cerulli, - commenta Fratelli d’Italia Argentario – continua a d affermare che la sua lista civica sarà completamente trasversale, ma quando gli viene chiesto se avrà appoggi da parte del Pd e della sinistra, non conferma e non smentisce”.

“Fratelli d’Italia in questi mesi ha lavorato fortemente per mettere fine ai vari personalismi sin qui evidenziati. Personalismi che farebbero solo del male ai cittadini dell’Argentario e che consegnerebbero di fatto nuovamente il comune in mano al Pd e alla sinistra. Noi di Fratelli d’Italia avevamo trovato il nominativo del candidato di alto profilo, pronto a riunire tutto il centrodestra, il quale una volta eletto ci avrebbe peraltro aperto tutti i canali necessari con l’attuale Governo guidato dalla nostra Giorgia Meloni, consentendo di fare a tutto il promontorio quel salto di qualità del quale ha fortemente bisogno”.

“Purtroppo, prendiamo atto che sino ad oggi non sembrerebbe esserci la volontà di fare passi indietro da parte di Priscilla Schiano, al contrario di Arturo Cerulli che si è reso eventualmente disponibile. Pertanto, il direttivo del circolo di Fratelli d’Italia invita tutto il centrodestra argentarino a mettere da parte personalismi, che non portano a nulla e trovare la quadra su un candidato che superi queste logiche perdenti, che rischiano di alimentare diatribe scarsamente interessanti per il futuro del territorio. L’Argentario ha fortemente bisogno di un cambio di rotta nella guida amministrativa e di avere forti legami con il governo nazionale. Si sta perseverando nell’errore delle divisioni e se non si comprende che così facendo si isola la politica del territorio, non si fa altro che fare il gioco del Pd e della sinistra, lasciando il comune in mano a chi negli ultimi cinque anni l’ha mal governato. Non è più il tempo di tirar fuori le vecchie ruggini. Adesso più che mai serve una squadra nuova e coesa, guidata da un sindaco che possa guardare avanti e nella stessa direzione. Quella di un nuovo futuro per Monte Argentario”. Termina il circolo Fratelli d’Italia Monte Argentario Tricolore.