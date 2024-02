Fdi: “Approvato l'emendamento che conferma fino al 2025 le agevolazioni per il non profit.”

Firenze: “Non possiamo che accogliere con entusiasmo l’approvazione dell’emendamento che conferma fino al 2025 le agevolazioni per il non profit, è quanto riporta la responsabile regionale del dipartimento terzo settore Fratelli d’Italia Simonetta Baccetti.



Il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, parla chiaro "Stiamo lavorando da inizio legislatura -per dare finalmente attuazione al Codice del Terzo settore e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi. Il nostro obiettivo, da sempre, è quello di favorire la libera associazione dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, fondamentale per la promozione del bene comune come recita la nostra Costituzione”.

- Una soluzione "ponte" per arrivare alla semplificazione indispensabile per il passaggio all'esenzione dell'Iva- Il parere positivo del Governo all'emendamento al Dl Milleproroghe, è un altro impegno mantenuto in favore dell'articolato mondo del Terzo settore. L’emendamento è stato sostenuto da tutti i gruppi parlamentari e approvato all’unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, con il parere favorevole del Governo e dei relatori, conclude la nota Simonetta Baccetti.